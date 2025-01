Samantha Batallanos reacciona a operación de Maicelo: “Le dije que no acepte canje en la cara”

La cirugía de nariz a la que se sometió el boxeador Jonathan Maicelo ha generado diversas reacciones entre sus seguidores. Samantha Batallanos, su expareja, también se pronunció sobre este polémico procedimiento quirúrgico.

Samuel Suárez, creador de Instarándula, publicó en sus historias de Instagram la captura de una conversación que tuvo con la modelo peruana sobre la nueva apariencia de Maicelo.

“JAJAJAJAJAJA (…) No lo había visto (…) me matooo”, le respondió.

“Espero que él esté contento, pero yo siempre le dije: no aceptar cualquier canje si es en la cara. Canje puede ser para otras cosas, pero cuando es en la cara no; tienen que invertir. Como si no tuviera plata para pagar un buen cirujano”, agregó Batallanos en una nota de voz.

No obstante, la influencer se mostró esperanzada de una posible mejoría en el aspecto de su nariz, haciendo alusión a una experiencia que tuvo con una cirugía estética.

“Igual esperemos que sea la hinchazón. Las operaciones cuando recién se hacen pueden parecer raras... yo cuando me operé al principio estaba thriller, y luego ya se acomoda y todo bien. Me imagino que ese también es el caso”, indicó.

JONATHAN MAICELO TRAS CRÍTICAS

Luego de las numerosas críticas de las que ha sido blanco, el empresario subió una historia en Instagram en el que invitaba a los nuevos usuarios que están revisando su perfil, a los que tildó de “sapos”, a seguir sus cuentas.

“Aquí les muestro el resultado de mi ñata para que sigan maleteando o solo admiren”, señala.