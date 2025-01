El día en que Charly García llamó "pelotudo" a Jorge Lanata en vivo

A poco más de una semana de la muerte del periodista argentino Jorge Lanata, a los 64 años, dejó una huella imborrable en los medios, incluyendo episodios memorables como su entrevista con el músico Charly García. Este encuentro, emitido en el año 2000, marcó uno de los momentos más tensos de la televisión. García, en un tono ácido y directo, lanzó la famosa frase: “Yo pienso que vos sos un pelotudo”.

UNA DISCUSIÓN SOBRE ARTE, POLÍTICA Y POLÉMICA

El contexto de la entrevista, que fue transmitida en el programa Día D, fue el declive artístico de García tras el lanzamiento de Say No More y una serie de controversias, como su reunión con Carlos Menem en la Quinta de Olivos (de quien en el pasado había sido opositor). Durante la conversación, Lanata cuestionó si la música estaba por encima de la política y si el trabajo de García seguía siendo innovador. El músico, visiblemente incómodo, respondió con ironía y remató con su recordado insulto: “Yo pienso que vos sos un pelotudo. Pero bien”.

El intercambio continuó con García argumentando que Lanata no entendía el arte. A pesar del tenso momento, el músico cerró el bloque con una improvisación musical, dejando claro que no compartía las críticas del periodista, respondiendo a su crítica de que se "copiaba a sí mismo": “Eso es muy aburrido”.

MOMENTO INOLVIDABLE EN LA TELEVISIÓN ARGENTINA

El episodio se convirtió en un referente de la relación entre artistas y periodistas, destacando la personalidad irreverente de Charly García y el estilo incisivo de Lanata. La muerte del periodista revive este icónico momento que retrata la compleja interacción entre dos figuras emblemáticas de la cultura argentina.

Hoy, ambos son recordados como protagonistas de un episodio que combina confrontación, honestidad y un toque de humor ácido, dejando una marca en la memoria colectiva del público argentino.