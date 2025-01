Flavia Laos y su nuevo galán en Roma: ¿Quién es Robert Dorfman?

El éxito y el amor parecen sonreírle a Flavia Laos, quien vivió momentos de romance en Roma junto a su nuevo galán, el doctor estadounidense Robert G. Dorfman.

La popular influencer fue captada por las ‘ratujas’ caminando de la mano del galeno por la capital de Italia.

MÉDICO DE BEVERLY HILLS

La también cantante sorprendió a sus seguidores tras oficializar su romance con su nueva pareja, con quien disfrutó de una dulce Navidad en una lujosa cabaña ubicada en lo alto de los Alpes franceses.

Dorfman es un reconocido cirujano plástico de 29 años, graduado del prestigioso Programa Combinado de Honores en Educación Médica de la Universidad Northwestern, una maestría en Historia de la Medicina en la Universidad de Oxford. También logró completar su internado y residencia en Cirugía Plástica y Reconstructiva en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), según el diario El Comercio.

Actualmente, lidera su propia clínica, de nombre Done by Dorfman, ubicada en Beverly Hills, California y es CEO de Hair 1 Thousand Corporation, una empresa creada por él y especializada al cuidado capilar y soluciones no quirúrgicas para hombres y mujeres en Estados Unidos.