¡Escándalo en Año Nuevo! Novio de Florcita Polo habría sido expulsado de fiesta: “lo sacaron a golpes”

Florcita Polo inició este año 2025 con una nueva polémica vinculada con un violento incidente que habría protagonizado su pareja durante una fiesta.

La hija de Susy Díaz difundió una serie de imágenes en sus redes sociales, el pasado 31 de diciembre, en las que se le ve disfrutando de la celebración por Año Nuevo.

Sin embargo, la alegría se habría transformado en incomodidad. Usuarios difundieron al portal Instarándula una serie de videos en los que se observa a la modelo saliendo de una fiesta con su pareja y caminando por la pista.

¿QUÉ PASÓ?

Según las ‘ratujas’, el novio de la empresaria habría protagonizado una pelea dentro del evento, por lo que lo habrían sacado a la fuerza.

“Casi lo gomean al marido de Florcita Polo, lo sacaron a golpes”, señala la persona que capturó las imágenes de la salida de esta pareja.

En los clips se observa a la ex de Néstor Villanueva con intenciones de irse del lugar en un taxi junto a su pareja; no obstante, él parece no querer acompañarla, generando tensión en el ambiente.