Maricarmen Marín es operada de emergencia y pasa Año Nuevo en el hospital: ¿Qué le sucedió?

Maricarmen Marín terminó el 2024 enfrentando una situación inesperada. La reconocida cantante peruana, que se encontraba de vacaciones en Estados Unidos junto a su familia, tuvo que ser operada de emergencia tras ser diagnosticada con apendicitis. Aunque pasó Año Nuevo en un hospital, la artista aseguró a sus seguidores que su recuperación está en buen camino.

OPERACIÓN INESPERADA DURANTE SUS VACACIONES

Todo comenzó durante un crucero, cuando Maricarmen experimentó un dolor abdominal que rápidamente se intensificó. Al llegar a Orlando, consultó con su médico en Lima, quien le recomendó acudir de inmediato a una clínica local. Tras realizarle una resonancia magnética, los especialistas confirmaron la necesidad de una cirugía urgente.

La cantante fue operada la mañana del 31 de diciembre, acompañada en todo momento por su esposo Sebastián y su pequeña hija. “La operación fue rápida y a tiempo. Todo está bajo control”, comentó Maricarmen en una publicación de Instagram. También destacó el apoyo de su familia, quienes estuvieron junto a ella sin descanso durante todo el proceso.

AGRADECIÓ A SUS SEGUIDORES

Desde el hospital, Maricarmen compartió detalles de su recuperación, agradeciendo tanto a su familia como a sus seguidores por su preocupación. En una emotiva publicación, mencionó cómo su hija Micaela se encargó de darle cariño y ayudarla a sanar. “Mica dándome de comer para sanarme pronto, me dio mil besitos y me preguntaba si me sentía mejor”, escribió.

Aunque este Año Nuevo fue diferente para la cantante, su actitud positiva se mantuvo intacta. Su médico le recomendó caminar para acelerar el proceso de recuperación, y a pesar de la cirugía, planea continuar con su itinerario de vacaciones en Disney junto a su familia.