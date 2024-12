Los "Grinchs" de Hollywood: Famosos que no celebran la Navidad

La Navidad es una de las festividades más esperadas a nivel mundial y, para muchos, la mejor de los 365 días del año. Una fecha en la que podemos compartir una noche amena en familia y amigos a puertas de recibir el Año Nuevo.

No obstante, pese a la gran expectativa y emoción que genera la llegada del 25 de diciembre, existen famosos que no celebran esta fecha y hasta las detestan. En esta nota hacemos un recuento de las estrellas de Hollywood que no gozan de la Navidad y el por qué.

ANDREW GARFIELD

Uno de los actores que tuvo el honor de interpretar al famoso héroe de Marvel, Spider-Man, no celebra la Navidad debido a que es judío, sin embargo, confesó que pudo sumarse a las celebraciones de esta fecha cuando mantuvo una relación sentimental con Emma Stone.

HUGH GRANT

Pese a que interpreta uno de los papeles más de "Love Actually", una de las películas más vistas por estas fechas, el actor británico Hugh Grant en más de una ocasión ha dejado en claro que odia la Navidad y que incluso se las ingenia para trabajar en países musulmanes donde no se celebran dicha festividad.

MARION COTILLARD

La actriz francesa comentó durante una entrevista que no se considera "muy navideña" y que desde su infancia tuvo problemas con su madre en esas fechas porque no le gustaba recibir regalos.

NOEL GALLAGHER

El segundo vocalista y guitarrista principal de la banda Oasis confesó que "odia con pasión" la Navidad, la cual califica como "una maldita mancha en la sociedad".

LADY GAGA

Pese a la gran cantidad de versiones de temas navideños que ha hecho a lo largo de su carrera, la intérprete de éxitos como "bad romance" dejó en claro su odio a la Navidad en el año 2010, durante su gira "Monster Ball" en Londres, donde decapitó a un muñeco de Santa Claus mientras gritaba: "Odio las navidades. ¡Porque me hacen sentir sola y miserable, muñeco despreciable!".