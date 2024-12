"Ya no aguanto": Toño Centella confiesa el impacto de las extorsiones en su vida

Toño Centella, uno de los referentes de la cumbia peruana, atraviesa un momento crítico en su vida personal y profesional. El artista denunció haber sido víctima de tres atentados en menos de 48 horas y reveló que tanto él como su familia han recibido amenazas de muerte. Entre lágrimas, confesó que evalúa dejar la música y vender su casa para abandonar el país.

"NO SÉ HASTA CUÁNDO PODRÉ SEGUIR"

El cantante relató, visiblemente afectado, que vive con miedo constante al salir de su casa, temiendo ser atacado. "Salgo a la calle, veo una moto por aquí, por allá, y me da miedo. La Policía bien gracias, no denuncio porque no quiero problemas con nadie", expresó.

Centella agregó que su salud también se ha visto comprometida por esta situación, debido a que padece de diabetes, lo que ha empeorado tras las constantes llamadas y mensajes de extorsión. "Yo me siento mal de verdad, no he hecho nada. Atentan contra mi casa, mi familia, quieren matar a mi hijo, a mí", sostuvo.

POSIBLE ADIÓS A LA MÚSICA Y AL PERÚ

Agobiado por las amenazas, el cantante indicó que está considerando abandonar la música, su gran pasión, y buscar refugio fuera del país. "Estoy pensando dejar la música, vender mi casa e irme del Perú. No sé a dónde pueda irme, pero ya no aguanto", afirmó entre sollozos.

A pesar del miedo, Toño Centella aseguró que continuará trabajando mientras pueda, aunque confesó que no se siente seguro regresando a su hogar. "Voy a seguir trabajando, no sé hasta cuándo, pero a mi casa no pienso llegar", puntualizó.