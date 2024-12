Ana Paula Consorte fue hospitalizada de emergencia: ¿qué le pasó?

La modelo brasileña Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, causó preocupación entre sus seguidores tras dar a conocer que fue hospitalizada luego de ser diagnosticada con neumonía.

¿QUÉ LE PASÓ?

La influencer relata que en los últimos días estuvo experimentando síntomas que aparentaban ser un malestar común; no obstante, estos se fueron agravando rápidamente.

Entre los síntomas se encuentran fiebre alta, tos persistente y vómitos e incapacidad para caminar, este último padecimiento la llevó a buscar atención médica hasta en tres ocasiones.

“Fiebre alta, tos, vómito, ni siquiera podía caminar, así que fuimos por tercera vez al hospital y, para mi sorpresa, un diagnóstico: neumonía. Final de año, estar con mi familia, disfrutar de mis hijos, sobrinos, hermanos, mis padres que son tan importantes y, de repente, STOP”, se lee en la descripción de un video que publicó en Instagram.

La modelo reflexionó sobre la importancia de aprender a decir ‘no’, dedicarse tiempo para ella y "parar" cuando el cuerpo lo pide.

“¿Justo yo? Yo, Ana, la que no para. Son tres hijos y una vida ajetreada. Me encanta estar activa, sentirme bien, pero mi cuerpo me obligó a parar. A replantearme mi vida, a aprender a decir “no”, a recordar que necesito tiempo para mí. Ahora estoy en casa y quise compartir esto aquí porque la vida real tiene estas lecciones inesperadas. Necesitamos escuchar lo que nuestro cuerpo intenta decirnos: ’Es necesario parar…’”, concluyó.