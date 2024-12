Cierre con broche de oro: Paul McCartney cierra exitosa gira junto a Ringo Starr

El O2 Arena de Londres fue testigo de un momento histórico en el cierre de la gira mundial Got Back de Paul McCartney. El legendario músico de 82 años invitó al escenario a su excompañero de The Beatles, Ringo Starr, y al guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, regalando a los asistentes una noche llena de emociones y nostalgia.

REENCUENTRO DE BEATLES EN EL ESCENARIO

El público enloqueció cuando Ringo Starr, de 84 años, apareció para interpretar junto a McCartney los clásicos Helter Skelter y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. "Me voy ahora, he tenido una gran noche y los quiero a todos", dijo el baterista al despedirse, dejando una estela de emoción en los asistentes.

Esta reunión marcó la primera vez que ambos compartieron un escenario desde 2019, consolidando su amistad y legado como los dos últimos Beatles vivos. La conexión entre ambos sigue siendo palpable, haciendo de este momento un regalo para los fanáticos que presenciaron la magia de Liverpool revivida.

EL REGRESO DEL BAJO HOFNER Y LA SORPRESA DE RONNIE WOOD

Otro punto culminante fue cuando Paul McCartney interpretó Get Back junto a Ronnie Wood. Para esta ocasión especial, McCartney tocó su icónico bajo Hofner, que había sido robado en 1972 y recuperado este año tras una exhaustiva investigación. Fue la primera vez en más de 50 años que el músico usó este instrumento en un concierto.

La gira Got Back, que comenzó en 2022 en Estados Unidos, llevó a McCartney por Australia, México, Brasil, y Sudamérica, culminando con dos noches memorables en Londres. "Oh, Londres, esta es la última noche de nuestra gira actual. Hemos estado en Sudamérica y por todos lados. Así que es genial estar de vuelta y vamos a divertirnos esta noche", expresó McCartney al inicio del espectáculo.

Este cierre épico no solo celebró una carrera de décadas, sino también la unión de dos de las bandas más influyentes de la historia: The Beatles y The Rolling Stones, en una noche que quedará grabada en la memoria de los asistentes y en los libros de la música.