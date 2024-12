Gabriela Serpa se quiebra y abandona entrevista tras inapropiados comentarios: “Este es un enfermo”

Lo que parecía que iba a ser un episodio más de un podcast, terminó en un incómodo momento para Gabriela Serpa, quien abandonó el set del programa entre lágrimas tras recibir comentarios desatinados por parte de los conductores.

El podcast ‘Puro Floro’, en el participan los reporteros John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz, quienes se han hecho conocidos por su trabajo en el programa ‘Magaly TV La Firme’, se encuentra en el ojo de la tormenta tras los múltiples cuestionamientos que han recibido por sus polémicas declaraciones durante su última transmisión.

Uno de los momentos que generó mayor tensión fue cuando Pérez dio a conocer detalles delicados sobre la investigación que hizo sobre Gonzalo Méndez, expareja de la actriz peruana y acusado de haber estafado varias figuras de la farándula. El hombre de prensa aseguró haber leído chats y fotos íntimas de Gabriela.

“Tú sabes que yo saco información de la clandestinidad. Tu exenamorado estafó hasta a su propia familia y esa familia quería venganza. Nos llegó una data… porque la familia quería acusarte de que tú tenías parte del chanchullo (del dinero robado). Ellos hackearon su celular y nos pasaron conversaciones entre tú y Gonzalo”, dijo el reportero, agregando otros comentarios que la hicieron poner incómoda como: “La chica más guapa del Perú le dice a su enamorado que no rinde (sexualmente)”.

La conversación escaló más cuando Gianfranco le dijo: “Después de haber visto esa imagen (de ella en el sofá), me quedo servido”, algo que no dejó pasar la comediante, quien le increpó: “Este es un enfermo, se nota que no tiene hermana ni mamá. ¿Por qué te sorprenderías (al ver mis chats)? ¿Acaso tú no tiras con tu flaca? ¿No tienes flaca? Me imagino que con ese cuerpo no puedes mandar una foto, pareces una ballena”.

SE QUIEBRA Y ABANDONA EL SET

Por su parte, Otto Díaz la cuestionó por no haber besado a John Tirado, pese a los lujosos regalos que le habría entregado: “Él se ha gastado más de 3 mil dólares, ¿eso solo vale unos deditos (fingir un beso)?”

“O sea, ¿por qué yo hago mi calendario y salgo en hilo ustedes creen que pueden tratarme como cualquier cosa?”, les respondió Serpa, quien se terminó de quebrar cuando dieron a entender que las imágenes del calendario 2025 de la actriz ya estaban filtradas en Telegram.

“Chicos, no me siento bien”, dijo la actriz peruana con lágrimas en los ojos y se terminó de retirar del set.

Tras la reacción de su invitada y los múltiples cuestionamientos, el equipo del podcast pidió disculpas públicas a Serpa por su comportamiento durante el programa.