Tilsa Lozano sobre Jackson Mora: “Él sabe con quién se casó, a mí no me sacó de un convento”

La exmodelo Tilsa Lozano se mostró feliz por su regreso a los escenarios y el lanzamiento de su próximo tema ‘Escuchamos, pero no juzgamos’; no obstante, reveló que esta nueva etapa en su carrera no tiene muy entusiasmado a su esposo Jackson Mora.

La cantante, conocida como la ‘Vengadora’ dio a conocer que el 27 de diciembre harán el lanzamiento oficial de su nuevo hit y asegura que hay “sorpresas” para el 2025.

"El 27 de diciembre hacemos el lanzamiento oficial de ‘Escuchamos, pero no juzgamos’ en una fiesta en Barranco. Hay muchas propuestas lindas, sorpresas para el 2025″, señaló, según el diario Trome.

Por otro lado, dio a conocer que a su esposo no luce tan entusiasmado por su regreso a los shows, pero que no es un hombre “tóxico”.

“No le queda otra, ja, ja, ja. Él sabe con quién se casó, a mí no me sacó de un convento, sabía quién era Tilsa Lozano”, indicó.

“No es tóxico, pero es un clásico macho peruano, yo durante muchos años siempre lo apoyé en el crecimiento de su carrera y ahora le toca a él”, agregó.

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON SU EX MIGUEL HIDALGO?

La ‘Vengadora’ sostiene que lleva una buena relación con el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, al que describió como una gran persona.

“Es un gran papá y nos llevamos súper, somos amigos. Mi esposo y el padre de mis hijos son grandes personas, eso le tengo que agradecer a la vida”, sostuvo.