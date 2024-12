¡System of a Down por primera vez en Lima! Fechas, entradas y más sobre su concierto

Después de años de espera, los fanáticos peruanos podrán disfrutar en vivo de System of a Down, una de las bandas más emblemáticas del metal alternativo. El próximo 27 de abril de 2025, el Estadio Nacional será el epicentro de este histórico concierto como parte de su gira Wake Up! por Latinoamérica.

UN DEBUT ESPERADO POR MÁS DE 20 AÑOS

System of a Down confirmó su esperado debut en Lima tras anunciar su gira Wake Up! por América Latina. A través de sus redes sociales, la banda expresó su entusiasmo: “¡Despierta Sudamérica! Lo hicimos. Te escuchamos. Ya vamos”, acompañando el mensaje con un poster que incluye siete fechas en la región.

El Estadio Nacional será el escenario donde el cuarteto, integrado por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, interpretará grandes éxitos como Chop Suey!, Toxicity y Aerials. Este concierto, auspiciado por Studio92, marca un momento histórico para los fans peruanos, quienes llevan más de dos décadas soñando con ver a la banda en vivo.

FECHAS DE PREVENTA Y BENEFICIOS EXCLUSIVOS

La preventa de entradas comenzará el 19 de diciembre al mediodía a través de Teleticket, ofreciendo un 15% de descuento para quienes utilicen tarjetas Interbank. Además, los fanáticos podrán acceder a una preventa anticipada el 17 de diciembre registrándose en la web oficial de System of a Down, disponible desde las 8 a.m. (hora peruana).

Este concierto forma parte de una serie de shows que llevará a la banda por ciudades como Bogotá, Santiago, Buenos Aires y varias en Brasil. La gira Wake Up! promete ser un evento inolvidable para los amantes del metal en toda la región.

UNA BANDA QUE MARCÓ GENERACIONES

Con más de 30 años de trayectoria, System of a Down ha dejado huella en la música gracias a su combinación única de metal alternativo, sonidos armenios y elementos experimentales. La banda, ganadora de un Grammy por B.Y.O.B. y con más de 12 millones de discos vendidos, es reconocida por álbumes icónicos como Toxicity y Mesmerize.

Este será un espectáculo imperdible para los seguidores del rock y el metal en Perú, consolidando al país como un destino clave para las grandes giras internacionales.