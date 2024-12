Expulsan a Renato Rossini Jr de Gran Hermano Argentina y lo nombran "el participante más odiado"

Renato Rossini Jr., participante de Gran Hermano Argentina, fue eliminado con el mayor porcentaje de votos en la historia del programa. Su paso por el reality estuvo marcado por acusaciones de acoso y un comportamiento que generó rechazo tanto dentro de la casa como en el público.

ENTRE LA POLÉMICA Y ACUSACIONES

Desde los primeros días en Gran Hermano, Renato Rossini Jr. protagonizó episodios que desataron la indignación de sus compañeros y televidentes. Uno de los más comentados fue su actitud despectiva hacia un participante celiaco, generando críticas por su falta de sensibilidad.

La situación empeoró cuando varias compañeras lo acusaron de acoso, lo que llevó a debates dentro y fuera del programa. A pesar de sus intentos por defenderse y disculparse, las controversias hicieron que sus compañeros lo señalaran como una figura problemática en la convivencia.

RÉCORD NEGATIVO EN LA HISTORIA DE GRAN HERMANO

La salida de Renato Rossini Jr. estuvo acompañada de un récord histórico: fue eliminado con un 92.3% de los votos en su contra, el mayor porcentaje registrado en la historia del reality. Su contrincante, Santiago ‘Tato’ Algorta, apenas recibió el 7.8% de los votos, reflejando el abrumador rechazo hacia Rossini.

Periodistas y tiktokers argentinos lo han catalogado como “el participante más odiado” del programa. Este resultado dejó una huella imborrable en Gran Hermano, marcando un precedente sobre la reacción del público ante conductas inapropiadas dentro de la casa.

Antes de su eliminación, Rossini Jr. ofreció disculpas públicas al público argentino: “Quiero pedir disculpas si he parecido arrogante o fuera de lugar. No soy más que nadie y no busco ganar por limpiar el baño ni por tener más seguidores”. Sin embargo, sus palabras no lograron revertir la percepción negativa hacia él.

La participación del peruano en Gran Hermano quedará en la memoria no solo por las polémicas, sino también por el nivel de rechazo histórico que enfrentó, marcando un antes y un después en el reality argentino.