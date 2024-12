Francisco Lombardi genera debate: serie de Netflix "no trasmite la esencia de Cien años de soledad"

La adaptación de Cien años de soledad por Netflix ha despertado gran expectativa, pero también críticas. Francisco Lombardi, destacado cineasta peruano, cuestiona si la serie logra transmitir la magia poética y la profundidad de la obra de Gabriel García Márquez.

¿PUEDE EL CINE CAPTURAR LA ESENCIA DEL REALISMO MÁGICO?

Francisco Lombardi expresó su opinión sobre la serie de Netflix basada en la novela Cien años de soledad, calificándola como un producto visualmente atractivo, pero incapaz de reflejar el universo único de Gabriel García Márquez. Según el director, la naturaleza simbólica y poética de la novela no encuentra un equivalente adecuado en el lenguaje audiovisual.

En un análisis compartido a través de redes sociales, Lombardi explicó: "Lo que quiere decir García Márquez es que el cine tiene una 'apariencia de realidad' que no deja espacio a la imaginación: vemos a José Arcadio y a Úrsula en la serie y tienen unos rostros específicos, 'reales', los de los actores que han encarnado en esta 'versión' de la novela, no hay espacio para imaginar nada respecto a su 'apariencia'". Asimismo, agregó que este desafío no afecta igual a todas las novelas, mencionando como ejemplo la adaptabilidad de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa.

DEBATE ENTRE LA FIDELIDAD Y LA INTERPRETACIÓN

A pesar de las críticas, la adaptación de Netflix ha sido respaldada por la familia de García Márquez y ha recibido elogios por su estética y narrativa visual, logrando un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. Sin embargo, Lombardi sostiene que la serie solo alcanza un nivel "epidérmico" de la historia original.

El cineasta también invitó a profundizar en el concepto de "cine poético" del director italiano Pier Paolo Pasolini, para entender mejor la relación entre literatura y cine. Mientras tanto, la recepción dividida entre críticos y espectadores deja claro que el debate sobre cómo trasladar el universo de Macondo al cine apenas comienza.