Will Smith desmiente rumores que lo vinculan con “Diddy” Combs: “detengan esa m*****”

Durante un concierto en San Diego, el actor Will Smith rechazó los rumores que lo vinculan con Sean 'Diddy' Combs, quien actualmente afronta acusaciones de tráfico sexual, crimen organizado y prostitución.

“El mundo en el que estamos ahora mismo hace que sea realmente difícil discernir qué es real y qué es verdad”, sostuvo desde el escenario del teatro Observatory North Park, el pasado jueves 12 de diciembre.

"He estado viendo los memes, y algunas cosas son divertidas, pero quiero dejar algo muy claro: no tengo nada que ver con Puffy. Así que, por favor, detengan esos memes y esa m*****. No he estado ni cerca de ningún 'Freak Off", agregó.

El actor de 56 años fue enfático en asegurar lo siguiente: “No he estado cerca de ese hombre, no he hecho ninguna de esas estupideces. Así que cada vez que lo oigan, si alguien dice eso, es una maldita mentira...”, declaraciones a las que añadió con humor: “Ni siquiera me gusta el aceite de bebé”.

Como bien se recuerda, en la mansión de Diddy se encontraron un millar de productos de aceite para bebé.

ACUSACIONES SOBRE ORGÍAS SALPICAN A JAY-Z

El esposo de Beyonce, Jay-Z también se ha visto involucrado en las acusaciones contra el mencionado rapero.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Tony Buzbee, quien lo acusa de violar a una mujer cuando esta tenía 13 años, en una fiesta de MTV en el año 2000 en Nueva York.

Ante esta situación, el rapero asegura que esta demanda se trata de un “intento de chantaje” y que teme por el dolor que pueda llegar a sentir su familia.

“Lo que (Buzbee) había calculado es que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡Todo lo contrario! Me ha hecho querer exponerlo como el fraude que es de la manera más pública posible. ¡Así que no, NO LE DARÉ NI UN SOLO CÉNTIMO!”, dijo el esposo de Beyonce en un comunicado.

Como bien se sabe, Buzbee, abogado de más de 120 presuntas víctimas de Diddy, ha deslizado que otras figuras del entretenimiento podrían estar involucradas en estos crímenes.