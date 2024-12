Matrix 5: ¿Qué traerá la nueva película de la saga?

En el año de 1999, la película Matrix trajo una verdadera revolución al cine, no solo en la manera de hacer secuencias de acción, también dejo en muchos sembrada la idea que vivimos en un especie de realidad ficticia o alterna a una real y es que esta saga de películas de acción y ciencia ficción marcaron una época.

Matrix y sus secuelas fueron escritas y dirigidas por los hermanos Wachowski, protagonizadas por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving y Joe Pantoliano, y representa un futuro distópico en el que la humanidad está, sin saberlo, atrapada dentro de una realidad simulada.

¿Será necesaria una quinta parte?

La tetralogía de películas de ciencia ficción se componen de: The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions (2003) y The Matrix Resurrections (2021).

Tras el anuncio de Warner de la puesta en marcha de una quinta entrega la primera sorpresa es que será la primera de la saga que no cuenta con ninguna de las hermanas Wachowski en el guion y la dirección.

¿Esto afectará la continuidad y la calidad de la saga?, por lo pronto está confirmado que 'Matrix 5' será dirigida por el estadounidense Andrew Brion Hogan Goddard, quien se ocupará tanto de escribir como de dirigir la película., luego de participar en películas como 'Monstruoso', 'Guerra Mundial Z' y 'Marte'.