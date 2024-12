WWE Raw en Netflix: ¿Qué sorpresas trae el estreno el 6 de enero de 2025?

El próximo 6 de enero de 2025, WWE Raw hará su debut en la plataforma Netflix, y la compañía está preparando un espectáculo sin precedentes desde el Intuit Dome en Los Ángeles, CA.

Según filtraciones, este evento será una "mini WrestleMania", con la participación de leyendas que marcaron la historia de la lucha libre.

¿QUÉ LEYENDAS PODRÍAN APARECER?

Joey Votes, reconocido por su precisión en exclusivas relacionadas con WWE, insinuó en su podcast que figuras icónicas como The Rock, "Stone Cold" Steve Austin, y Shawn Michaels podrían hacer apariciones en este estreno.

"No me sorprendería que The Rock y John Cena estén presentes. También he oído que Steve Austin y Shawn Michaels podrían aparecer", aseguró. Estas declaraciones han generado una gran expectativa entre los fanáticos de la WWE, quienes sueñan con ver a estas leyendas regresar al ring.

LUCHA ESTELAR EN EL ESTRENO

Además de las posibles apariciones de estrellas legendarias, se rumorea una lucha individual entre Seth Rollins y CM Punk, quienes tuvieron un tenso enfrentamiento en el último episodio de Monday Night Raw. Esta pelea podría ser el evento estelar de la noche, atrayendo a millones de espectadores en vivo y a través de Netflix.