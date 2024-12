Nicola Porcella es rechazado: ganadora de su reality le confiesa que está casada

Nicola Porcella sigue con éxito su carrera en México como conductor de un reality show, pero vivió una de las experiencias más impactantes de su carrera televisiva. Durante el final de la primera temporada de su reality "Soltero cotizado", fue rechazado por la ganadora, quien confesó estar casada y tener hijos, dejando al presentador indignado y apenado frente a millones de espectadores.

UNA CONFESIÓN QUE LO CAMBIÓ TODO

En el episodio transmitido el sábado por Canal 5 en México, Nicola Porcella eligió a Carolina como ganadora entre las finalistas Sophye, Majo y Jeanette, con la esperanza de iniciar una relación. “Creo que es momento de volver a confiar en alguien”, expresó emocionado el peruano.

Sin embargo, Carolina dejó atónitos a todos al revelar que estaba casada y que su participación en el reality fue parte de un “juego” para impulsar su carrera artística. “Tengo una familia hermosa, vine a jugar y me funcionó”, declaró la modelo, rechazando el premio de amor y quedándose solo con el dinero.

“CONFIÉ EN TI”

Las declaraciones de Carolina desataron una mezcla de tristeza e indignación en Nicola Porcella, quien no pudo ocultar sus emociones. “Confié en ti. Mentiste a todos, incluyéndome. Jugaste y ganaste, pero no me jactaría de eso. Me da vergüenza y pena”, sostuvo visiblemente afectado.

El presentador señaló que esta experiencia lo dejó marcado y le enseñó a ser más desconfiado en el futuro. Entre lágrimas, Porcella confesó: “Nunca pensé que alguien que creí especial pudiera hacerme daño de esta manera”.

SIGUE BRILLANDO EN MÉXICO

A pesar de este amargo episodio, Nicola Porcella continúa ganando terreno en la televisión mexicana. En octubre fue confirmado como conductor oficial del programa matutino "Hoy", tras un exitoso desempeño como invitado.

“Nicola, te lo ganaste. Eres una persona que suma, lo has hecho maravilloso”, declaró Arath de la Torre al anunciar su incorporación al equipo del programa, consolidando el éxito del peruano en el país azteca.