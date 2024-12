Guerra entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina continúa: "Si tiene que ir presa, se irá"

La salsera Yahaira Plasencia ha anunciado que demandará a Magaly Medina por difamación. Esta decisión llega después de que venciera el plazo de 24 horas establecido en una carta notarial enviada a Medina, solicitando la rectificación de sus declaraciones.

"LLEGÓ DEMASIADO LEJOS"

En entrevista con el programa Amor y Fuego, Plasencia expresó su indignación por las palabras de la presentadora, quien la llamó "escort" durante una emisión televisiva. La cantante aseguró que este término es difamatorio y ha causado daños a su imagen personal y profesional.

“Le di la oportunidad de rectificarse en 24 horas, pero ella no lo hizo. Ella sigue creyendo que ‘escort’ tiene otra connotación, pero no es así. Esto es totalmente difamatorio”, declaró Plasencia, quien agregó que Medina tendrá que “comprobar lo que ha dicho”.

Además, enfatizó que no busca una reparación económica, sino justicia: “Esto afecta muchísimo a mi trabajo, pero no lo hago por dinero. Iré hasta las últimas consecuencias”, aseguró.

NO SE QUEDARÁ CALLADA

La intérprete de Y le dije no confesó que los comentarios de Medina no solo la han afectado a nivel profesional, sino también personal. “Fue muy difícil para mí, mi familia y mis amigos enterarnos del significado de esa palabra”, declaró. “Esta no es la primera vez que Magaly viene ensañándose conmigo. Siempre denigrando mi imagen. Humillándome, dañando mi honor y mi reputación. Nunca le respondo, pero esta vez llegó demasiado lejos. No voy a quedarme de brazos cruzados. Iré hasta las últimas consecuencias”.

A pesar de reconocer que los artistas están expuestos a las críticas, Plasencia recalcó que cruzar la línea con adjetivos sin pruebas amerita una acción legal. “Yo no le deseo el mal a nadie, pero si tiene que ir presa, presa se va a ir, porque ya es el colmo que se haya ensañado conmigo de esa manera”, sentenció la artista.

RELACIÓN CON SERGIO GEORGE Y SU PRESENCIA EN LOS LATIN GRAMMY

La controversia surgió tras la participación de Plasencia en los Latin Grammy 2024 junto al productor musical Sergio George. La cantante admitió haber solicitado a George que la acompañara a dicho evento, lo que desató los comentarios de Medina.

“Siempre hay comentarios fuera de lugar cuando asisto con Sergio a eventos internacionales. Esta vez no será diferente, pero no me voy a quedar callada”, subrayó Plasencia.