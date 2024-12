Modelo acusa a John Kelvin de intentar denigrarla tras negarse a salir con él: “solo para negocio sirves”

A pocas semanas de atravesar conflictos legales por una presunta agresión física hacia su expareja Glenda Rodríguez, John Kelvin ha vuelto a estar envuelto en polémica tras ser acusado por la modelo venezolana Liumary Verónica de intentar denigrarla luego de rechazarlo en múltiples ocasiones.

La influencer compartió en un video una serie de chats en los que se evidencia la insistencia del cumbiambero de salir con ella: “¿Hasta cuándo te quedas? Dame info, te caigo el lunes o domingo, puedo salir de Lima. Nos vemos allá”.

“Estuviste en mis sueños”, “tú adornas el alma”, “te regalo un tatto, pero grande”, “vamos al gym juntos o a cenar”, fueron parte de los mensajes que le envío a la joven.

ENFURECE TRAS RECHAZO DE INVITACIÓN A FIESTA DE CARLOS ZAMBRANO

En una ocasión, el cantante le escribe para pedirle que lo acompañe al cumpleaños del futbolista de Carlos Zambrano en San Miguel, invitación que rechazó.

Ante su respuesta, Kelvin la comenzó a denigrar: “Aprovecha en comer rico en mi país. Tranquila, la belleza se va, no dura para siempre. Mujeres hay muchas, no eres la única. No soy tu fan, por si acaso. Solo deseaba hacer negocio, no te confundas, para negocio sirves, chamita arepita”.

Tras estas respuestas, la joven le recordó que ha sido tildado de “agresor” y que para estar con ella tendría que medir mínimo 1.75 y “dejar el peinadito de 2017".