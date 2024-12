Lenny Kravitz en Lima: así fue el electrizante show que hizo vibrar a los fans peruanos

Lenny Kravitz, una de las figuras más icónicas del rock, llegó por segunda vez a Perú con su gira Blue Electric Light. El Arena 1 de la Costa Verde fue testigo de un espectáculo inolvidable, donde el músico de 60 años combinó energía, carisma y un impecable despliegue musical que dejó a su público pidiendo más.

UN INICIO ELECTRIZANTE CON SUS CLÁSICOS

El show comenzó con el explosivo Are You Gonna Go My Way, un himno noventero que hizo vibrar a miles de fanáticos desde los primeros acordes. Con una puesta en escena imponente y un juego de luces hipnótico, Kravitz repasó sus éxitos más icónicos, incluyendo temas de álbumes como Mama Said y su reciente trabajo Blue Electric Light.

La conexión con su público fue evidente. En un momento especial, invitó al escenario a una fan que llevaba una pancarta pidiendo conocerlo. La abrazó mientras el público estallaba en aplausos, reafirmando su cercanía con sus seguidores.

FINAL MEMORABLE

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando Kravitz descendió al campo para recorrer la primera zona del recinto. Este gesto provocó la euforia de sus seguidores, quienes lo rodearon mientras interpretaba algunos de sus éxitos.

El cierre del espectáculo llegó con Let Love Rule, donde el músico dirigió al público en un coro masivo que resonó en todo el Arena 1. Antes de despedirse, Kravitz prometió volver: “Nos vemos muy pronto”, dijo, dejando en claro que su conexión con el público peruano está más viva que nunca. Este concierto confirmó que Lenny Kravitz sigue siendo un rockstar en toda la extensión de la palabra, capaz de cautivar a generaciones con su música y energía sobre el escenario.