Yahaira Plasencia rompe en llanto y se mantiene firme en denuncia tras ser llamada ‘escort’

Yahaira Plasencia se emocionó hasta las lágrimas tras ver un recuento de su carrera y anunció que se mantendrá firme en las acciones legales que tomará tras ser llamada ‘escort’ en un programa de espectáculos.

“Ponen los videos de hace muchos años y recuerda un montón todo lo que he pasado, lo que he tenido que aguantar, pero lo importante es reinventarse, seguir adelante, a pesar de las adversidades. Mi familia ha sido el soporte más grande que he podido tener, mi mamá y mi papá, creo que eso es lo que me mantiene de pie. Esta carrera es muy complicada y mis colegas lo saben”, dijo inicialmente en el ‘Reventonazo de la Chola’.

FIRME EN SU DENUNCIA

En sus declaraciones, habría hecho referencia a las declaraciones que realizó Magaly Medina tras calificarla de ‘escort’, luego de acompañar al productor musical Sergio George a los Latin Grammy.

“Yo entiendo a los programas de espectáculos, entiendo que no les guste mi cabello, no les guste como canto, mi cuerpo, lo que tú quieras; pero decirme algo que pasó los límites, es una falta de respeto total, una mentira y una difamación. Y por eso yo estoy con la denuncia y me estoy yendo hasta las últimas consecuencias porque no voy a dejar que nadie más siga mancillando mi honor, mi reputación y lo que vengo haciendo como artista”, sostuvo la salsera.

Ante la carta notarial que envió la cantante, la ‘Urraca’ sostuvo que se han sacado de contexto sus palabras y que el término ‘escort’ proviene del inglés y significa acompañante, algo que no implica necesariamente una connotación negativa.

“Han sacado extractos fuera de contexto. En ningún momento yo he dicho ‘Yahaira Plasencia es tal o cual’, porque eso no hago. Acá opino”, sostuvo, agregando que: “cuando le diga a alguien prostituta va a tener que ser probado, que me conste, que haya pruebas, de lo contrario no”.