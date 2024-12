Florcita Polo tras ser coronada como Miss Turismo: "los sueños se pueden cumplir"

En el Miss Mundo Latina Perú 2024, Florcita Polo fue acreedora del título de Miss Turismo tras ocupar el segundo lugar del certamen.

Pese a que Karina Buitrón se llevó la corona de este concurso de belleza, la hija de Susy Díaz se mostró notoriamente emocionada por el puesto que logró alcanzar.

“Estoy contenta con mi familia y cuando uno obra bien, le va bien en la vida”, dijo a La República, destacando que el haber participado en este certamen representa un sueño cumplido.

“Estoy feliz porque los sueños se pueden cumplir. Me motivé, me inspiré y ensayé duro, mañana, tarde y noche. Me preparé al cien por ciento", agregó.

SUSY DÍAZ Y FLORCITA POLO SE AMISTAN

Antes del triunfo de Florcita, su madre, Susy Díaz, reveló que se reconcilió con su hija y le deseó lo mejor en este concurso.

“Hace unos días regresé de Miami y al llegar Florcita me dio un abrazo, y yo le di mis bendiciones, espero que gane ese concurso y le vaya bien. He borrado todo lo negativo de mi vida, para tener paz y tranquilidad. Ya no quiero pelear con mi hija, no quiero arrastrar cosas malas”, señaló la exvedette, según el diario Trome.

Como bien se recuerda, Díaz había calificado hace unos días como 'pérdida de tiempo' la participación de su hija en este evento de belleza.