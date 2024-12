Daniela Darcourt y Waldir Felipa dan el siguiente paso tras irse a vivir juntos: “Me engríe y me cocina”

El bailarín Waldir Felipa reveló que se encuentra conviviendo con Daniela Darcourt desde hace algunos días y nuevos detalles sobre su relación.

Felipa sostuvo que se siente muy feliz viviendo con la salsera, ya que siempre lo “engríe” e incluso, le cocina todos los días.

“Estamos viviendo juntos, recién hace unos días me acabo de mudar con ella, estamos felices y contentos (…) Es cierto, me engríe, me cocina todos los días y cocina bastante rico, me hace no extrañar tanto mi casa en Chincha”, dijo en América Hoy.

Por otro lado, dio a conocer que han adoptado un perrito: “es nuestro engreído, Mambo, es el bebé. Tiene tres meses, igual que nosotros, va por ahí con nuestra relación”.

DANIELA DARCOURT

Por su parte, Darcourt también se mostró feliz por esta nueva etapa de su relación, destacando que en este momento de su vida no está para “juegos”.

“Estoy muy feliz y contenta (...) Yo voy en una línea en la que para juegos no estoy, y hoy por hoy tengo un círculo muy cerrado, ahora son mis amigos, mi novio, mi madre y equipo, y no necesito nada más”, indicó.