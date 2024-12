Band Aid celebra 40 años con una reedición de “Do They Know It's Christmas?”

Antes que el mítico “We are the World”, el grupo Band Aid, una unión de músicos británicos fueron los impulsores hace 40 años de la canción 'Do They Know It's Christmas?' para luchar contra el hambre en África, y ahora celebran sus cuatro décadas reditando el tema con nuevas mezclas.

La canción ha llegado a recaudar hasta la fecha más de 150 millones de euros para hacer frente a la hambruna y el desarrollo en Etiopía y otras partes de África y la reedición llamada Band Aid 40 sigue con el principio de llevar ayuda a esta parte de ese continente.

La nueva versiónde la canción creada hace 40 años por los músicos británicos Bob Geldof y Midge Ure combina voces de varias versiones del sencillo que se han grabado a lo largo de los años y añade la de cantantes más recientes.

En la mezcla se puede escuchar la voz de fallecido George Michael en un dueto junto a Harry Styles, ex miembro de One Direction, o a Chris Martin, de Coldplay, cantando junto Paul Yong y Boy George, presentados por el también desaparecido David Bowie.

Cabe señar que, su creador Bob Geldof manifiesta sobre esta iniciativa: "ha mantenido con vida a millones de personas y no encuentro ninguna justificación para dejar de hacerlo”.