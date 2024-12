Robert Pattinson anuncia su retiro del cine tras terminar la trilogía de Batman

El actor británico, Robert Pattinson, quien interpreta a 'The Batman', ha afirmado que podría dar fin a su carrera después de completar la trilogía del hombre mucilago dirigida por Matt Reeves.

Pattinson que recientemente se ha convertido en padre, ha expuesto sus sentimientos más íntimos sobre la industria cinematográfica y su futuro en el mundo del espectáculo.

¿Tiene 38 años y quiere dejar el cine?

En una entrevista con el medio The New York Times ha hablado sobre su rol en 'The Batman', pero no tocó el tema de la esperada secuela, sino que ha hecho énfasis sobre un posible retiro

"Me podría tranquilamente retirar cuando las termine", afirmó el actor de 38 años refiriéndose a las dos películas que faltan de Batman.

Cabe señalar que, la fecha de estreno de 'The Batman: Parte II' está fijada para el 2 de octubre de 2026, y donde se espera el egreso de figuras como Colin Farrell, en el papel del Pingüino y la aparición del Guasón en la saga.