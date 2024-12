Laura Spoya revela que Anís Samanez intentó humillarla en restaurante: “el karma tarda, pero llega”

La conductora de ‘Al Sexto Día’, Laura Spoya, revela que la controversial diseñadora de modas Anís Samanez intentó humillarla durante una cena, en un exclusivo restaurante de carnes.

La modelo peruana sostuvo en sus redes sociales que hace aproximadamente 12 años coincidió con la diseñadora en un restaurante y la acusa de haberla querido “hacer sentir mal” frente a los demás asistentes por pedir un bife de chorizo.

Spoya relata que antes de ver la carta le preguntó al mesero sí tenían dicho corte de carne, algo que habría desatado la risa de Samanez.

“Esa misma cara de soberbia (de la conferencia) me la hizo en ese momento a mí, queriendo humillarme, en teoría, según ella, en su imaginación. Y dijo: ‘Que tierna, acá no tenemos ese tipo de carne’ y me miró de arriba abajo, tratando de hacer ese comentario para hacerme sentir mal enfrente de toda la mesa porque parece que es como ella trata de ocultar sus propias inseguridades”, señaló en un video en Instagram.

NO CREE EN SUS DISCULPAS

Como bien se sabe, la diseñadora peruana se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran extractos de su participación en un conversatorio sobre apropiación cultural, realizado en el evento ‘Orígenes 2024’.

En los clips filtrados, Samanez relataba que una comunidad Shipibo-Konibo se negó a compartir gratuitamente sus conocimientos sobre el arte kené a cambio de su experiencia en diseño de modas.

“Ni les cuento cuanto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana”, indicó en dicho evento.

Tras los cuestionamientos por estos comentarios, emitió un comunicado en el que se disculpa por sus declaraciones: "reconozco que me expresé con ligereza acerca de manifestaciones que forman parte de nuestra construcción cultural y que son esenciales para nuestra identidad como país. Fue un error de mi parte y lo lamento profundamente".

No obstante, la conductora señala que no cree en estas disculpas, ya que considera que son producto de la presión en redes sociales.

“Por eso verla en este tipo de actitudes como en la conferencia Orígenes, no me sorprende porque ella humilla a las personas de esa manera y esas disculpas que ha mandado son disculpas son producto de presión social de las redes sociales no porque realmente lo piense”, concluyó.

“El karma tarda, pero llegaaaa! ¡Cada quien recibe lo que tiene en el corazón! Un pequeño 'storytime' pa ustedes. Ya me rio de aquel momento, PERO debo decir que si me jod** siendo chibola. ¡Hoy hubiera reaccionado MUY diferente! Ahora apechugaaaaaa nomas flaca!”, es la descripción del video de Laura Spoya.