Dalia Durán tras ser vista junto a John Kelvin: “Estamos compartiendo momentos lindos como padres”

Dalia Durán se pronunció, luego de ser vista con John Kelvin junto a sus hijos, pese a la orden de alejamiento que pesa sobre él.

La modelo cubana explicó que salió con su expareja y sus retoños a cenar y luego al cine, destacando al diario Trome que: “como padres estamos compartiendo momentos lindos con nuestros hijos”.

“Mientras ellos estén felices y puedan disfrutar del amor de su papá de manera sana, bienvenido”, añadió, dejando en claro que “nunca permitirá” que dañe a sus hijos emocionalmente.

MEDIDAS DE ALEJAMIENTO

Al ser consultada sobre si estos encuentros perjudican el proceso que lleva con Kelvin con respecto a la manutención y medidas de alejamiento, señaló que no.

“No, lo consulté, mientras él esté con nosotros y no haga nada indebido o se comporte mal no hay ningún problema. Ya dependerá de él para que se pueda solicitar el levantamiento de las medidas. Yo no pretendo continuar una guerra legal, menos donde mis hijos estén en medio”, agregó, destacando que esto no significa que ponga las manos al fuego por él.

“No vivimos juntos, críticas siempre existirán, pero no vivo del qué dirán. Ya viví mi proceso y he ido aprendiendo a sanar, no olvidar, pero es parte de la madurez y sobre todo llevar una relación tranquila como padres porque es sano para nuestros hijos. Es el padre de mis hijos y lo será toda la vida, ya depende de él estar a la altura, pero no se debe confundir con estar enamorada”, concluyó.