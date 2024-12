Ana Paula Consorte habla sobre su deseo de tener otra hija, relación con Doña Peta y salidas con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte abrió su corazón y dio a conocer mayores detalles de su vida familiar, su deseo de tener una hija y su relación con la madre de Paolo Guerrero, Doña Peta.

La modelo brasileña se describió a sí misma como una mujer tranquila y reveló en el programa ‘Mami a mil’ que no le gusta mucho salir con el ‘Depredador’ a los juegos o de ‘shopping’.

“Yo soy muy tranquila, pero no me gusta salir con Paolo. Cuando vamos a cenar o comer, sí, bien; pero salir a juegos o shopping a mí no me gusta mucho. Él me dice: ‘Quiero estar con mis hijos’, y ya, bueno”, sostuvo.

Con respecto a la idea de tener una hija respondió con un rotundo: “queremos”, pero precisó que esperan que eso se dé cuando estén más “estabilizados”.

“Estamos en una casa, después en otra, para mí es muy loco vivir así, quiero otra (hija), pero como en un año o dos”, indicó.

SU RELACIÓN CON DOÑA PETA

Uno de los puntos que ha generado más intriga de la relación entre Consorte y Guerrero es el vínculo entre la ‘Garota’ con Doña Peta. Ante las consultas al respecto, dio a conocer que la madre del pelotero tiene una conexión muy especial con sus nietos, sobre todo con su hijo José.

“La mamá de Paolo va a nuestra casa y como que (José) se quiere quedar con la mamá”, señaló.