Katacrist reflexiona sobre su debut en la Red Bull Final Internacional: "Esto es solo el comienzo"

Katacrist, representante peruano en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2024, vivió su debut en uno de los eventos más prestigiosos del freestyle. Aunque no logró avanzar a las etapas finales, su participación fue destacada por su autenticidad y conexión con el público.

Abel Gamarra, conocido artísticamente como Katacrist, compartió sus reflexiones tras su presentación, dejando claro que este es solo el comienzo de su carrera internacional.

APRENDIZAJE QUE TRASCIENDE FRONTERAS

En declaraciones a Red Bull, Katacrist expresó la emoción de representar a Perú en su primera experiencia fuera del país en un evento de esta magnitud. "Quería ganar, pero me llevo el aprendizaje. Es la primera vez que siento tanto amor de una tierra que no es la mía", afirmó.

Durante el evento, enfrentó a rivales de renombre como Chuty, considerado una de las leyendas del freestyle, lo que puso a prueba su capacidad de improvisación bajo presión. Aunque no alcanzó las semifinales, su estilo único y frescura fueron elogiados por fanáticos y expertos del circuito.

UN MOMENTO PARA CONECTAR CON EL PÚBLICO

Uno de los momentos más destacados de su participación fue cuando Katacrist decidió bajar del escenario para rapear junto al público. "No quería que el poder se quedara solo con los campeones. Me interesa mucho compartir con la gente, estar con ellos, y lo haré constantemente", comentó. Este gesto fue celebrado por los asistentes, quienes destacaron su humildad y carisma.

Katacrist aseguró que seguirá buscando oportunidades para representar al Perú y demostrar su crecimiento. "Estoy dispuesto a sacar pecho, a no achicarme contra nadie, y cualquier oportunidad que tenga para representar, la voy a tomar", aseguró.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

El freestyler también compartió sus deseos de enfrentarse a uno de sus ídolos, Aczino, considerado un referente en el freestyle mundial. "Para mí, Aczino es uno de los más grandes. La próxima vez que me vean, seré mucho más fuerte; esto es solo un gran paso para mí y para mi país", afirmó emocionado.

Finalmente, envió un mensaje a sus seguidores, agradeciendo el apoyo y revelando que estuvo a punto de retirarse antes de esta internacional. "Para quienes confiaron y quienes no, sigan apoyando a sus representantes. Pensé en retirarme, pero me di cuenta de que les gusta lo que hago y eso me motiva a seguir", concluyó.