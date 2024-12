¿Cuánto gana Mariah Carey cada Navidad con ‘All I Want For Christmas Is You’?

Cada diciembre, el mundo entero canta al ritmo de All I Want For Christmas Is You, el clásico navideño que ha marcado generaciones desde su debut en 1994. Pero esta canción no solo es un fenómeno cultural; también es una de las fuentes de ingresos más lucrativas en la historia de la música, consolidando a Mariah Carey como una de las artistas más rentables del mundo.

UN CLÁSICO QUE ROMPIÓ ESQUEMAS

Lanzada como parte del álbum Merry Christmas, la canción fue concebida como un tema festivo fresco y alegre, alejándose de las baladas navideñas tradicionales. En sus primeros años, su impacto fue modesto debido a las reglas que limitaban la entrada de canciones navideñas a las listas principales en diciembre. Sin embargo, con el auge de las plataformas digitales y nuevas normas, el tema alcanzó su máximo esplendor décadas después.

En 2019, 25 años después de su lanzamiento, All I Want For Christmas Is You alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100. Hoy, ha superado las fronteras, alcanzando el primer lugar en más de 25 países y acumulando miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming.

LAS IMPRESIONANTES GANANCIAS DE MARIAH CAREY

El impacto económico de la canción es tan significativo como su popularidad. Según Forbes, Mariah Carey gana entre 2,5 y 3 millones de dólares anuales solo por las reproducciones de este tema en plataformas como Spotify y Apple Music. Estas cifras se complementan con regalías por ventas de discos, descargas digitales y acuerdos de licencia para su uso en películas, comerciales y campañas publicitarias.

Desde su lanzamiento, se estima que la canción ha generado más de 60 millones de dólares en regalías, consolidándose como un verdadero himno navideño y una mina de oro para su intérprete.

REINA INDISCUTIBLE DE LA NAVIDAD

Mariah Carey no solo canta la Navidad, sino que la personifica. Cada noviembre, con un icónico post en redes sociales, anuncia la llegada de la temporada festiva, reforzando su imagen como la "Reina de la Navidad". Además, su conexión con esta festividad va más allá de la música, con contenido visual, campañas promocionales y un enfoque estratégico para mantener su relevancia.

A pesar de demandas por derechos de autor que han intentado cuestionar la originalidad del tema, All I Want For Christmas Is You sigue siendo el himno de las fiestas, un fenómeno global que combina alegría, tradición y un éxito económico que parece no tener fin.