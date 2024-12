Elton John revela que ha perdido la vista casi por completo: “No he podido ver la actuación, pero sonó bien”

Elton John reveló que en la gala benéfica del nuevo musical de West End 'El diablo viste a la moda’ que ha perdido la vista casi por completo y que no logró ver dicha representación, cuya partitura está firmada por él.

"No he sido capaz de asistir a los preestrenos porque, como saben, he perdido la visión. Ha sido muy difícil para mí intentar ver la función. Pero me ha encantado escucharlo, y qué bien ha sonado esta noche", dijo, según el diario El Mundo.

PROBLEMAS EN LA VISTA

Pese a que dicho problema de salud era un secreto a voces en su entorno, el pasado mes de septiembre dio a conocer que había contraído "una severa infección" luego de un incidente durante las vacaciones en Francia que le hizo perder la vista en el ojo derecho y una “visión limitada” en el izquierdo.

"Estoy curándome, pero es un proceso lento y tardaré en recuperar la vista en el ojo que ha sufrido el impacto", dijo en un comunicado en dicho mes, destacando el agradecimiento que siente por los doctores y su familia.

Por otro lado, sostuvo la semana pasada en Good Morning America que sus problemas de vista habían retrasado el lanzamiento su próximo álbum junto a Bernie Taupin y que su “ojo izquierdo no está en su mejor momento”.

"Hace cuatro meses de la infección en el ojo derecho y aún no he recuperado la vista, y el ojo izquierdo no está en su mejor momento... Hay esperanza de que pueda volver a estar bien, pero de momento estoy estancado porque puedo hacer algo como una entrevista, pero no puedo ir al estudio y grabar, porque para empezar no puedo ver la letra", indicó al citado medio.