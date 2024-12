Anis Samanez tras controversiales comentarios contra comunidad Shipibo-konibo: “han tergiversado la información”

El Ministerio de Cultura rechazó las polémicas declaraciones de la diseñadora Anis Samanez, como panelista, en el evento 'Orígenes 2024', organizado por la Asociación de Moda Sostenible del Perú en Barranco.

Durante su intervención, la diseñadora peruana manifestó su molestia al relatar que una comunidad shipibo-konibo se negó a entregar gratuitamente sus conocimientos ancestrales en técnicas textiles.

“Voy con Mario a esta comunidad shipiba y les digo, me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración, que ustedes me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño. (...) De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuanto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos, somos exactamente iguales”, se le escucha decir en un video, que rápidamente se hizo viral.

El editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, respaldó las palabras de Samanez bajo la premisa de que las comunidades tienen visibilidad gracias al trabajo de los diseñadores. Ambas intervenciones fueron altamente criticadas en redes sociales.

“El Ministerio de Cultura rechaza los comentarios propalados en el evento Orígenes 2024 por la diseñadora Anis Samanez, y el editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, contra el valor cultural e identitario de los conocimientos tradicionales de nuestros hermanos Shipibo-Konibo”, se lee en un comentario de la entidad, la cual destaca que reconoce “el arte kené, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, como una de las principales manifestaciones culturales de la identidad, cosmovisión y estética”, de dicha comunidad.

ANIS SAMANEZ ROMPE EL SILENCIO

Ante la ola de críticas en sus redes sociales, la diseñadora respondió el comentario de una seguidora que la respalda.

“Efectivamente, ha sido un video cortado y han tergiversado la información, pero la comunidad con la que trabajo, gracias a Dios, está al tanto de todo y me dan su apoyo y finalmente eso es lo que me importa. Gracias”, este ha sido el único pronunciamiento público de la Anis sobre el tema.