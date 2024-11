¿Sigue los pasos de Cueva? Pamela López debuta en la música: colaborará con Orquesta Candela

Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, ha decidido reinventarse incursionando en la música. La trujillana anunció a través de un video en redes sociales que trabajará junto a Orquesta Candela en un nuevo proyecto musical. Esta noticia llega poco después del debut musical de Christian Cueva y Pamela Franco, quienes sorprendieron al lanzar su propia versión de El Cervecero.

“Pienso que tengo que aprovechar las pocas o muchas oportunidades que pueda tener hoy en día, ya que de eso dependen mis hijos”, declaró López en un programa matutino, señalando que esta nueva etapa es parte de su compromiso por garantizar el bienestar de su familia.

PAMELA LÓPEZ PROTAGONIZA VIDEOCLIP Y AGRADECE EL APOYO

Antes de su colaboración con Orquesta Candela, Pamela López ya había debutado en el ámbito musical como protagonista del videoclip Voy a pedirte de rodillas. Esta producción, una colaboración entre Caballito y su Sabor de Labana y Orquesta La Novel, marcó un primer paso en su carrera artística.

“Este es un logro que significa mucho para mí. Estoy enfocada en seguir creciendo y dar lo mejor de mí en cada oportunidad”, expresó Pamela, quien recibió elogios por su dedicación y esfuerzo durante la grabación. El videoclip ya está disponible en YouTube y ha generado comentarios positivos entre los seguidores de la cumbia.

DENUNCIAS CONTRA CHRISTIAN CUEVA

La decisión de Pamela López de aceptar oportunidades laborales también surge en medio de tensiones con Christian Cueva. Según su abogada, Rosario Sasieta, el futbolista no asistió a la primera comunión de su hija ni contribuyó económicamente a la celebración.

“El señor Christian Cueva no ha estado presente en la ceremonia, ni físicamente ni financieramente. Es muy triste que no haya aportado nada, ni siquiera una gaseosa”, comentó Sasieta en el programa Magaly TV: La Firme. La abogada también cuestionó los gastos del futbolista en su fiesta de cumpleaños, mientras su hija no recibía apoyo para un evento tan importante.