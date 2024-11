Daniela Darcourt tras apoyo de salseras peruanas a Master Chris: “No necesito que me defiendan”

Tras conocerse la disputa entre Daniela Darcourt y su exproductor, Christian Maldonado mejor conocido como ‘Master Chris’, por el presunto sabotaje de su videoclip ‘Señor Mentira’ en la plataforma de YouTube, diversas artistas del medio local brindaron apoyo a Maldonado.

Entre las cantantes que le dieron apoyo a 'Master Chris' por medio de sus redes sociales, estuvieron la lideresa de Son Tentación, Paula Arias y las solistas Yahaira Plasencia, Cielo Torres y Amy Gutiérrez.

¿QUÉ DIJO DANIELA DARCOURT TRAS ELLO?

En declaraciones para América Hoy, Daniela Darcourt dejó en claro que no necesita a nadie quien la defienda en la televisión, ni en las plataformas digitales, por lo que espera que esta situación pueda solucionarse lo más pronto posible.

“Yo no tengo ningún problema con nadie, no me junto con nadie. Me escribieron en el video que puse y la única que me ha escrito en privado es Paula (Arias). Yo no tengo que contestar a nadie que no quiera. Ellos hablan desde su experiencia con él. No necesito que nadie meta las manos al fuego por mí, ni que me defiendan”, comentó.