Serie The Chosen anuncia el estreno en cines de su temporada 5 para Semana Santa

Para nadie es un misterio la admiración y la devoción que hay en todo planeta por la imagen de Jesús de Nazaret, el personaje quizás más importante de la historia, y a propósito de su historia esta se mantiene vigente siempre y así lo demuestra la serie The Chosen.

Para los que no la conozcan, la serie The Chosen, nos cuanta la ya conocida vida de Jesús de Nazaret, pero ofrece la particularidad sobre producciones anteriores en torno al mismo asunto de que está narrada no desde el punto de vista tradicional, con Jesús en el centro, sino a través de las personas que le conocieron, lo que opinan sobre Él y cómo ha influido en sus vidas.

Llega la quinta temporada a los cines

El estreno de la temporada 5 de la exitosa serie The Chosen fue anunciado el 25 de noviembre por 5&2 Studios y "The Chosen: La Última Cena" llegará a los cines durante la Cuaresma, en las semanas previas a la Pascua.

Cabe señalar que, la temporada 5, que se centra en los eventos de la Semana Santa, llevará a los espectadores la semana más importante de la historia en un lanzamiento especial en cines.

Durante un periodo de cuatro semanas, todos los episodios de la temporada 5 se estrenarán en tres partes, comenzando con la primera parte, los episodios 1 y 2, que se estrenarán el 27 de marzo. La segunda parte, con los episodios 3, 4 y 5, y la tercera parte, con los episodios 6, 7 y 8, se estrenarán en las semanas posteriores.

A partir del 10 de abril, The Chosen: La Última Cena también se estrenará en cines a nivel global en más de 40 países, incluidos Brasil, México, Italia, Alemania, Polonia, Filipinas, Reino Unido y Perú.