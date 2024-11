¡¡Arriba Perú!! Nos dice Hwang In Youp: La estrella coreana de los doramas llega a Lima

Hwang In Youp decidió sorprender a todos sus fans peruanos y les envió un saludo en el que comentó que es primera vez visitando Latinoamérica y Lima, Perú es su primera parada para su fan meeting, está muy emocionado de conocer a sus fans peruanos.

Además, mencionó que Perú tiene una de las siete maravillas del mundo y que es “Machu Picchu”. El actor quiere visitar nuestro hermoso país y crear recuerdos inolvidables junto a sus fans. También hizo mención del lugar donde se realizará el show, además de una de las palabras más representativas para los peruanos como su ¡Arriba Perú! ¡Adiós!, se le escucha decir al actor.

La llegada de Hwang In Youp no sólo es un hito en la carrera del actor, sino también un reflejo de la relación especial que el público peruano tiene con Corea del Sur. Esta conexión trasciende la pantalla, convirtiéndose en una especificidad cultural. Los fans meetings son oportunidades únicas de interacción, que permiten a los fans no sólo conocer de cerca a su ídolo, sino también compartir momentos genuinos de afecto y reconocimiento mutuo.

El evento “In Love” promete una experiencia enriquecedora. Además de las interacciones directas, es común que reuniones como ésta incluyan actividades como preguntas y respuestas, juegos relajados y posiblemente, sesiones y fotos y saludos. Para muchos fans, la oportunidad de experimentar esto representa un sueño hecho realidad, especialmente porque Hwang es conocido por su carisma y la forma afectuosa en que trata a sus admiradores.

La cita está pactada para este 21 de marzo de 2025 en Arena 1 de la Costa Verde. Los boletos están a punto de agotarse ya que las dos primeras zonas fueron sold out en tan sólo una hora; así que corre y compra tu boleto antes que se agote en Joinnus.com.