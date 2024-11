Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: Si celebraríamos algo no me lleva a un restaurante, sino a un chifa

Al parecer Christian Domínguez es una persona que no le gusta derrochar mucho su dinero, esto después de que la conductora de Préndete, Karla Tarazona, hiciera una increíble revelación sobre el líder de la Gran Orquesta Internacional.

En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, Karla sostuvo que, si tiene que celebrar algo junto a Christian, el cantante no la llevaría a un restaurante lujoso, sino a un establecimiento donde no le cobran por consumir.

“¿Ustedes no han celebrado?, le consultaron a Tarazona, por lo que no dudó en responder: "Para empezar, si hubiéramos celebrado algo, no me lleva a la Rosa Náutica, me lleva al canje, a su chifa”, indicó luego de ser captada con Domínguez en un restaurante.

¿PROBLEMAS CON LA MADRE DE CHRISTIAN?

Durante la emisión de Préndete el 26 de noviembre, Karla Tarazona contó que tiene bloqueada a la mamá de Christian Domínguez de las redes sociales, ya que cada vez que le hace una broma al conductor, su progenitora la llama.