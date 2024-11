Maido, Kjolle y Mérito: Perú brilla en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

El talento culinario peruano volvió a deslumbrar en la duodécima edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants, celebrada en Río de Janeiro el 26 de noviembre de 2024. En un evento cargado de sabor y creatividad, los restaurantes peruanos Maido, Kjolle y Mérito lograron posicionarse entre los diez mejores, reafirmando el lugar de Perú como un referente gastronómico mundial.

MAIDO: EL MEJOR RESTAURANTE DE PERÚ Y EL SEGUNDO EN LATINOAMÉRICA

Maido, liderado por el chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, ocupó el puesto número 2 en el prestigioso ranking y fue reconocido como The Best Restaurant in Peru. Su propuesta de cocina nikkei, que fusiona las tradiciones culinarias peruanas y japonesas, sigue cautivando paladares por su innovación y excelencia. Este reconocimiento refuerza la relevancia de la gastronomía peruana en la región y en el mundo.

Por otro lado, Kjolle, liderado por la chef Pía León, alcanzó el cuarto lugar. Este restaurante se destaca por su enfoque en la biodiversidad peruana, presentando platos vibrantes que celebran los ingredientes locales con un enfoque innovador.

En el puesto número 8, el restaurante Mérito, ubicado en Lima, también brilló en esta edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants. Con una propuesta que combina ingredientes locales con técnicas modernas, Mérito ha logrado consolidarse como uno de los grandes referentes de la alta cocina en la región.

La ceremonia, celebrada en Brasil por segundo año consecutivo, resaltó además la competitividad entre países como México, Argentina y Colombia, pero fue Perú el que se consolidó con más restaurantes destacados en el top 10, reforzando su estatus como cuna de la gastronomía mundial.