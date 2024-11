Mayra Goñi regresa al Perú tras renunciar a la residencia en Estados Unidos

La actriz y cantante Mayra Goñi está de vuelta en la televisión peruana tras un largo periodo en Estados Unidos. Su regreso marca el fin de una etapa difícil, en la que tuvo que enfrentar obstáculos que afectaron su carrera artística.

Durante una entrevista, Goñi confesó que tuvo que renunciar a su proceso de residencia permanente en Estados Unidos para dedicarse de lleno a su carrera musical y actoral.

"Desde que llegué, comencé los trámites para los papeles, pero el proceso se demoraba mucho. Tenía que esperar dentro de Estados Unidos sin poder salir, y eso me desesperaba. Había invertido dinero en esto, pero no podía retomar mi música ni mi carrera como actriz. Me sentía atrapada", reveló a América TV.

DECISIÓN DIFÍCIL

