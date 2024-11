Mia Khalifa niega romance con Julián Álvarez: "No estoy saliendo con nadie"

Mia Khalifa se pronunció en sus redes sociales para desmentir los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina. Los rumores, difundidos por medios europeos como The Sun e Il Messaggero, causaron revuelo entre los seguidores de ambas figuras, pero Khalifa fue contundente al negar la relación y aclarar sus preferencias personales.

¿MUY JOVEN PARA LA ACTRIZ?

Desde su cuenta de X (antes Twitter), Mia Khalifa afirmó no estar saliendo con nadie y, en tono irónico, señaló un requisito que desmiente cualquier posibilidad de romance con el jugador argentino. "Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie. Y, si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre", escribió Khalifa, haciendo alusión al atentado de las Torres Gemelas en 2001.

Julián Álvarez, quien nació en enero del 2000, tenía apenas un año en aquel momento, lo que, según Khalifa, lo excluiría de sus preferencias. La modelo de 31 años, además, recordó que actualmente no tiene pareja tras su reciente separación del cantante puertorriqueño Jhay Cortez.

¿CÓMO SURGIERON LOS RUMORES?

El supuesto romance entre Khalifa y Álvarez comenzó a circular en medios europeos, pero no existe evidencia que respalde un vínculo entre ellos. Por el contrario, el futbolista argentino mantiene una relación estable con María Emilia Ferrero, su pareja desde hace varios años. Julián Álvarez, quien jugó recientemente contra 'la bicolor' como titular de la Selección Argentina, no ha comentado los rumores.

Por su parte, Khalifa continúa enfocada en su carrera como modelo y empresaria, desmintiendo cualquier especulación sobre su vida amorosa. Su respuesta no solo aclaró la situación, sino que generó miles de reacciones en redes sociales, destacando su peculiar estilo para abordar el tema.