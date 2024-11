Farruko reta a Anuel AA a una tiradera musical: ¿qué provocó este enfrentamiento?

Una nueva controversia remueve los cimientos del reguetón. Farruko y Anuel AA, dos de las figuras más icónicas del género urbano, han desatado una guerra de declaraciones que comenzó en redes sociales y podría terminar en una tiradera musical. Todo esto tras el lanzamiento de la canción ‘+57’, que reunió a los grandes nombres del reguetón colombiano, dejando al descubierto tensiones entre artistas puertorriqueños.

¿Qué desató la polémica?

El origen del conflicto comenzó cuando Farruko compartió un mensaje crítico en sus redes sociales, señalando que la unión entre artistas del reguetón en Puerto Rico había quedado en el pasado. En su publicación, destacó cómo los músicos colombianos lideran ahora el movimiento urbano mientras los boricuas se centran en el trap y, según él, descuidan el reguetón colaborativo.

Aunque no mencionó nombres, Anuel AA no tardó en responder, defendiendo a la nueva generación de artistas y calificando a Farruko como “apagado”. En un extenso mensaje en redes, Anuel aseguró que el trap, liderado por las nuevas generaciones, está alcanzando el nivel de éxito que en su momento logró el reguetón, atacando directamente a quienes no reconocen este cambio.

Las redes sociales como campo de batalla

El cruce de palabras escaló rápidamente. Farruko respondió de manera irónica y directa, lo que provocó una nueva ola de críticas por parte de Anuel, quien cuestionó la autenticidad del cristianismo de su colega. Farruko, lejos de mantenerse al margen, lanzó frases contundentes que sugieren que Anuel recurre a controversias para mantenerse relevante en la industria.

En paralelo, Farruko lanzó una invitación para resolver sus diferencias en el ámbito musical: “Móntate en un ritmo y saca esa furia… vámonos musical, de artista a artista, patroncito”. Sin embargo, la respuesta de Anuel no llegó en forma de palabras, sino de ataques desde el escenario, donde recordó momentos difíciles de la carrera de Farruko.

¿Se avecina un enfrentamiento histórico?

Con una invitación abierta a la tiradera y una creciente tensión entre ambos, los fanáticos del reguetón están atentos a lo que podría convertirse en un hito musical. Si esta disputa trasciende las redes sociales y el escenario, podría marcar un nuevo capítulo en la historia del género urbano, donde el micrófono decidirá quién tiene la última palabra.