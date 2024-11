¡Stray Kids en Lima 2025! precios y cómo comprar tus entradas desde HOY

La fiebre del K-pop alcanza nuevos niveles en Perú con la confirmación de un concierto de Stray Kids en Lima como parte de su gira mundial <dominATE>. El grupo, compuesto por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N., llegará por primera vez al país en lo que promete ser un espectáculo épico. Los fans ya están atentos a los detalles para no perderse la oportunidad de ver en vivo a los intérpretes de éxitos como “God’s Menu” y “Back Door”.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL CONCIERTO?

El esperado show se realizará el miércoles 9 de abril de 2025 en el Estadio San Marcos, uno de los recintos más importantes de Lima con capacidad para 32,000 personas. Esta fecha forma parte de una extensa gira que también incluye presentaciones en ciudades como Santiago, Río de Janeiro y Ciudad de México. El concierto promete una noche llena de energía, coreografías espectaculares y una conexión única entre la banda y sus fans peruanos.

DETALLES DE LA PREVENTA Y PRECIOS DE ENTRADAS

La preventa exclusiva para clientes BBVA inicia el 20 de noviembre a las 10:00 a.m. y estará disponible hasta el jueves 21 de noviembre a través de la plataforma Ticketmaster.pe. Para quienes no logren adquirir boletos en esta etapa, la venta general comenzará el 22 de noviembre.

Los precios de las entradas, en tarifa regular, son:

Cancha 1: S/ 678.50

Cancha 2: S/ 391.00

Occidente y Oriente: S/ 437.00

Norte: S/ 207.00

Foto: captura de pantalla.

Durante la preventa, los clientes BBVA podrán acceder a descuentos especiales para todas las zonas. Es importante actuar rápido, ya que las localidades para un espectáculo de esta magnitud suelen agotarse en cuestión de horas.

Stray Kids, una de las agrupaciones más destacadas del K-pop, llega con un historial de premios y reconocimientos en 2024, consolidándose como un fenómeno global. Los fans peruanos tienen la oportunidad única de vivir este evento histórico, que sin duda marcará un antes y un después en los conciertos internacionales en el país.