Christian Domínguez no tiene previsto cantar junto a Pamela Franco: “Ni por plata”

A falta de la oficialización entre Christian Cueva y Pamela Franco, el conductor de Préndete, Christian Domínguez reveló que no tiene previsto compartir el mismo escenario con Franco, a pesar de la propuesta de los empresarios.

Asimismo, el líder de Gran Orquesta Internacional indicó que así le paguen una millonada para cantar junto a la madre de su última hija, no esta dispuesto a participar en un mismo evento con ella.

“Yo no voy a decir que si me quieren contratar no contraten a otra persona, la gente tiene que trabajar, pero no voy a participar en ese morbo. Podemos trabajar juntos, pero eso (cruzarse) no va a suceder, ni con plata”, comentó.

JUNTO A KARLA TARAZONA EN MOQUEGUA

El último fin de semana, Christian Domínguez fue captado junto a Karla Tarazona en un concierto que tuvo con su orquesta en Moquegua. En dicho evento, Christian fue calificado como ‘mentiroso’ por Karla, debido a que reveló que muy pronto podría volver a casarse.