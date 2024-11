Toño Centella propone a Christian Cueva grabar un tema juntos: “Llegó nuestro momento”

El cantante Antonio Domínguez Vásquez, más conocido como Toño Centella, mostró su entusiasmo por el debut musical del futbolista Christian Cueva, quien recientemente grabó la canción El Cervecero junto a Pamela Franco. Centella, admirador del jugador de Cienciano, respaldó su incursión en el mundo de la música y no descartó la posibilidad de colaborar juntos.

“Cuevita tiene lo suyo en la música, todo depende de que el público lo apoye y saque ese swing que lo caracteriza en la cancha. Me parece excelente que haya probado algo nuevo. Desde aquí, le mando las mejores vibras para que siga adelante con este proyecto”, comentó el intérprete de música tropical durante una entrevista para el diario Trome.

El popular cantante fue más allá al proponer una colaboración musical. “Si él me dice para grabar algo, normal. Podemos hacer Amor de arena o alguna canción que a él le guste. Aunque él es hincha de Alianza Lima y yo soy bicampeón con Universitario, eso no importa porque somos amigos. Después de grabar con Pamela Franco, me toca a mí. Llegó nuestro momento”, expresó con entusiasmo.

ENFOCADO EN EL FÚTBOL

Christian Cueva ha dejado en claro que su prioridad sigue siendo el fútbol. En días recientes, negó los rumores sobre una posible colaboración musical con Christian Yaipén. Durante su aparición en el programa Cumbias y Risas, donde promocionó su tema junto a Pamela Franco, aseguró: “Lo mío es el fútbol”. Sin embargo, no descartó la posibilidad de un dueto con Toño Centella.