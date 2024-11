Chibolín le regalo 500 dolares a exchico reality Renzo Spraggon: Me sorprendió, fue muy generoso

El exchico reality Renzo Spraggon lamentó lo que está atravesando el excómico Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', tras ser acusado de tráfico de influencias y lavado de activos. Reveló que hace tiempo lo sorprendió al regalarle dinero.

“Una vez estuve en Barranco Bar, llegué a mi box y vi a Andrés en el suyo. Luego se acercó a mi box, estiró su mano y me dio 500 dólares. Me dijo: ‘Esto es para que te tomes algo, hijito’", contó el modelo argentino en entrevista con el diario Trome.

'LA CASA DE MAGALY'

“Se lo quise devolver porque no tomo alcohol, pues era mucho dinero, pero no lo aceptó (…) Lo lamento mucho, lo conocí en el reality 'La Casa de Magaly' y siempre me aconsejó muchísimo. Conmigo fue buena persona" agregó el modelo.

El pasado 8 de noviembre el Poder Judicial confirmó 18 meses de prisión preventiva contra el excomediante y expresentador de televisión Andrés Hurtado Grados, más conocido como ‘Chibolín', en el marco de la investigación en su contra.