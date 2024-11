Van Damme revela que Vin Diesel no lo dejó ser parte de “Rápidos y Furiosos”

Si hablamos de la franquicia 'Fast and Furious', no podemos dejar de pensar en Vin Diesel y el recordado Paul Walker, y en una de las sagas más exitosas de acción de los últimos tiempos.

Y a poco del estreno de la parte 11, que según dicen es el ultimo capitulo de la saga, otro de los actores de acción hace una revelación que deja mucho que pensar sobre la actitud de Vin Diesel quien interpreta al personaje de Dominic Toretto.

Toretto no lo quería en la saga

Nos referimos a la leyenda del género de acción, Jean-Claude Van Damme que ha revelado que lo querían en la saga de “Rápidos y Furiosos”, hasta que el propio Diesel vetó la idea.

"Me querían en Fast and Furious pero Vin Diesel dijo: No, no lo quiero en mi película" señalo el actor belga sin revelar qué personaje podría haber interpretado en la saga.