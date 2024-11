Karol G, Feid y Carlos Vives brillan en los Latin Grammy 2024: ¡Colombia arrasó con 8 premios!

El Kaseya Center de Miami fue el escenario de la 25ª edición de los Latin Grammy el pasado 14 de noviembre, una noche que destacó el talento latino y donde Colombia brilló con fuerza. Los artistas colombianos se llevaron ocho premios, consolidando su influencia en la música global. Carlos Vives fue el centro de atención al ser nombrado Persona del Año, un homenaje a su trayectoria y al impacto del vallenato en el mundo.

Karol G y Feid destacaron entre los ganadores, mientras que otros talentos colombianos como Aterciopelados y Silvestre Dangond también dejaron su huella. La diversidad musical se celebró en cada categoría, desde música urbana hasta cumbia y vallenato.

LOS GANADORES COLOMBIANOS Y UNA LISTA COMPLETA DE PREMIOS

Karol G se alzó con el premio al Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito (Bichota Season), y Feid junto a Bad Bunny obtuvo el galardón a la Mejor Performance de Reggaetón por Perro Negro. Además, Aterciopelados ganó el premio al Mejor Álbum de Rock con El Dorado (En Vivo), mientras que Silvestre Dangond recibió su primer Grammy por el Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con Ta Malo.

El evento también fue testigo de actuaciones inolvidables de artistas como Shakira, Bizarrap, Residente y Juan Luis Guerra. A continuación, se presenta la lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2024:

Grabación del Año: Mambo 23 - Juan Luis Guerra 4.40

Álbum del Año: Radio güira - Juan Luis Guerra 4.40

Canción del Año: Derrumbe - Jorge Drexler

Mejor Nuevo Artista: Ela Taubert

Mejor Álbum Vocal Pop: El viaje - Luis Fonsi

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: García - Kany García

Mejor Canción Pop: Feriado, de Rawayana

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix) - Bizarrap, Shakira

Mejor Fusión / Interpretación Urbana: Tranky funky - Trueno

Mejor Interpretación Reggaetón: Perro Negro - Bad Bunny Featuring Feid

Mejor Álbum de Música Urbana: Mañana Será Bonito - Karol G

Mejor Canción de Rap / Hip Hop: Aprender a Amar, de Nathy Peluso

Mejor Canción Urbana: Bonita - Daddy Yankee

Mejor Álbum de Rock: El Dorado (En Vivo) - Aterciopelados

Mejor Canción de Rock: No Me Preguntes (Live), de Draco Rosa

Mejor Álbum de Pop/Rock: Reflejos de lo Eterno - Draco Rosa

Mejor Canción Pop/Rock: 5 Horas Menos - Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Alternativa: Autopoiética - Mon Laferte

Mejor Canción Alternativa: El Día Que Perdí Mi Juventud, de Nathy Peluso

Mejor Álbum de Salsa: Siembra: 45° Aniversario (En Vivo) - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: Ta Malo - Silvestre Dangond

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: Radio Güira - Juan Luis Guerra 4.40

Mejor Álbum Tropical Tradicional: Rodando Por el Mundo - José Alberto ‘El Canario’

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Tropicalia - Fonseca

Mejor Canción Tropical: Mambo 23 - Juan Luis Guerra 4.40

Mejor Álbum Cantautor: Pausa - Leonel García

Mejor Canción Cantautor: Derrumbe - Jorge Drexler

Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi: Te Llevo en la Sangre - Alejandro Fernández

Mejor Álbum de Música Banda: Diamantes - Chiquis

Mejor Álbum de Música Norteña: El Comienzo - Grupo Frontera

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Boca Chueca, Vol. 1 - Carin León

Mejor Canción Regional Mexicana: El Amor De Su Vida - Grupo Frontera, Grupo Firme

Mejor Álbum Instrumental: Tembla - Hamilton De Holanda & C4 Trío

Mejor Álbum Folclórico: Raíz Nunca Me Fui - Lila Downs, Niña Pastori, Soledad

Mejor Álbum de Tango: Apiazolado - Diego Schissi Quinteto

Mejor Álbum de Música Flamenca: Historias de un Flamenco - Antonio Rey

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Pra Você, Ilza - Hermeto Pascoal & Grupo

Mejor Álbum Cristiano: Kintsugi - Un Corazón

Mejor Álbum Cristiano: Deixa Vir - Vol II (Ao Vivo) - Thalles Roberto

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños: ¡A Cantar! – Danilo & Chapis

Mejor Álbum de Música Clásica: Fandango - Los Angeles Philharmonic

Mejor Arreglo: Night In Tunisia - Hilario Durán

Mejor Diseño de Empaque: Karma - Diana Burco

Compositor del Año: Edgar Barrera

Productor del Año: Edgar Barrera

Mejor Video Musical Versión Corta: 313 - Residente Featuring Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz

Mejor Video Musical Versión Larga: Grasa (Album Long Form) - Nathy Peluso