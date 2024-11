Julio Iglesias desmiente su retiro de la música a sus 81 años

Son muchos los meses que no se sabe de él y se especula que no está bien de salud, así como de su inminente retiro de la música, pero ante los rumores, el mismo Julio Iglesias sale a desmentirlo todo.

El veterano cantante español ha emitido un comunicado en el que desmiente su alejamiento a la música: “El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo informaré”, indicó.

No se retira de la música

Así se manifestó el propio Julio Iglesias, a través de un comunicado compartido a través de las stories de su perfil de Instagram,

“Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos. Un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más. El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad”, ha comenzado.

Con esta noticia los fans del divo español, saben que el cantante de ‘Me olvidé de vivir’, ‘Hey’, ‘De niña a mujer’, ‘Soy un truhan, soy un señor’ y ‘Con la misma piedra’, entre otras sigue vigente en el mundo de la música.