Giuliana Rengifo lanza advertencia a Karla Tarazona: “el tramposo no cambia, solo descansa”

El acercamiento entre Karla Tarazona y Christian Domínguez se ha vuelto un tema de conversación recurrente en ‘Chollywood’ y los programas de espectáculos. Recientemente, Giuliana Rengifo sorprendió a más de uno con su opinión sobre una presunta reconciliación entre ambos.

“Creo que el amor triunfó ahí (entre Karla y Christian), entonces, que sean felices. Tienen un hijo, así que sean muy felices por siempre”, dijo Rengifo al diario El Trome.

LANZA ADVERTENCIA

Al ser consultada sobre si cree que el cantante de cumbia volverá a serle infiel a la conductora de Préndete, respondió lo siguiente: “El tramposo no cambia, solo descansa nada más, así que a quien le caiga el guante que se lo chante”.

“(¿Volverías con un ex?) No regresaría con la persona que me ha engañado ni que ha engañado a alguien. No creo que sea masoquista (Karla), la vida les dará la lección que cada uno merece. Que vivan su amor, la vida es una sola y si lo quiere disfrutar con él, pues que lo haga”, respondió, destacando que ella ahora se encuentra soltera “pero nunca sola”.

La cantante también se pronunció sobre la nueva incursión de Christian Cueva en la música tras haber grabado el tema ‘El cervecero’ con Pamela Franco.

“Todos sabemos que Cueva no es cantante, pero tiene carisma y a la gente le encanta eso”, subrayó.